محمد بن مسعود - الدمام - أصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 910 أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل (97) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في #السلطنة (910) حالات وعدد الوفيات (4). وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:33 AM Advertisements أصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 910 سلطنة عُمان تسجّل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا سلطنة عُمان تسجّل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل (97) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في #السلطنة (910) حالات وعدد الوفيات (4). وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان تسجّل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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