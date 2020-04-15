محمد بن مسعود - الدمام - نشاط للرياح على الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد - إن شاء الله - اليوم الأربعاء وليلة الخميس. وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نشاط للرياح على مناطق: الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير ونجران وشرقها، ومرتفعات جازان، وشرق الطائف، والشرقية، والبحرين، وقطر، والإمارات، واليمن.حالة الطقس الأرصاد أمطار 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:26 AM نشاط للرياح على الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير Advertisements الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد - إن شاء الله - اليوم الأربعاء وليلة الخميس. وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نشاط للرياح على مناطق: الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير ونجران وشرقها، ومرتفعات جازان، وشرق الطائف، والشرقية، والبحرين، وقطر، والإمارات، واليمن. الكلمات المفتاحية ، الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ،

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