أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الكلّي للإصابات إلى 910 حالات.

كما سجلت وزارة الصحة، حسب بيان منشور عبر تويتر، 4 وفيات حتى الآن جراء فيروس كورونا، فضلا عن تماثل حالة واحدة جديدة للشفاء، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 131 شخصا.





وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات، فضلا عن المحافظة على تنظيف اليدين بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس الوجه والعينين والأنف والفم، واتباع العادات الصحية لدى العطس والسعال، والتزام التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.