، 2353 وفاة في يوم واحد.. رقم قياسي لضحايا كورونا في الولايات المتحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحصاء "جونز هوبكنز": الوفيات 26 ألفاً والإصابات 609240

سجّلت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أكثر من 2300 حالة وفاة بفيروس كورونا، في قفزة قياسية جديدة؛ لتتجاوز بذلك الحصيلة 25 ألف وفاة، فيما زاد عدد الضحايا في نيويورك وحدها على 10 آلاف، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وطبقاً للشبكة، فإن حصيلة وفيات الثلاثاء وصلت إلى 2353، بعد أن أظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي جامعة "جونز هوبكنز"، التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا إلى 25,757.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا كوفيد-19 سجّلت ارتفاعا الجمعة في الولايات المتحدة أيضاً وبلغت 2108 وفيات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وفي نيويورك، ارتفعت الوفيات بواقع 3700 حالة خلال اليوم الماضي؛ لتصل إلى 10,367 حالة، بعد أن غيّرت السلطات الصحية في المدينة أسلوب احتساب عدد ضحايا كورونا، حيث بدأت تضيف إلى الحصيلة الحالات التي يعتقد أنها تُوفيت بسبب الإصابة بالفيروس، لكن لم يتم فحصها للكشف عن الفيروس.

وتجاوز إجمالي الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة 600 ألف؛ ليصل إلى 609240 حسب إحصاء "جونز هوبكنز"؛ ما يمثل نحو ثلث الإصابات عالمياً.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد