محمد بن مسعود - الدمام - 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 08:44 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية. الكلمات المفتاحية ، ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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