، تفاصيل مثيرة عن شحنة كمامات وهمية من الكويت إلى الولايات المتحدة ،

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قالت وسائل إعلام كويتية: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يُجري حاليًا تحقيقًا في الكويت، ضِمن عملية احتيال تهدف لبيع ملايين الكمامات إلى رجل أعمال أمريكي.
وكشفت مصادر لصحيفة "الرأي" الكويتية، أن "شخصًا أو ربما كيانًا موجود في الكويت، بات أحد أهداف تحقيق يُجريه حاليًا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI؛ وذلك في إطار قضية شروع في نصب واحتيال حاول من يقفون وراءها إيهام رجل أعمال أمريكي بأنهم يستطيعون أن يوردوا له 39 مليون كمامة طبية من نوع "N95".
وقالت المصادر: إن "محققي FBI ووكلاء نيابة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كانوا قد اكتشفوا محاولة الاحتيال، خلال سعيهم إلى تحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة شحنة الكمامات لدى وصولها إلى الولايات المتحدة".
واكتشف المحققون الفيدراليون أن تلك الصفقة وهمية، ولا وجود أصلًا لتلك الكمامات، وأنه يقف وراءها محتالان؛ أحدهما في الكويت وينتحل صفة مورد مستلزمات طبية، بينما يتواجد الآخر في أستراليا وقدّم نفسه على أنه وسيط تجاري لتسهيل إتمام الصفقة المزعومة التي كان من المفترض أن تكون قيمتها أكثر من 136 مليون دولار أمريكي.
واستخدم المحتالان تطبيق "واتساب" للتواصل مع رجل الأعمال الأمريكي؛ حيث أقنعاه بأنهما يستطيعان توريد الكمامات إليه، وحاولا استدراجه ليقوم أولًا بتحويل ثمن الصفقة إلى حساب مصرفي موجود في دولة رابعة.
وقالت المصادر: إن الصفقة لم تتم بعد انكشاف حقيقتها الاحتيالية؛ لكن محققي FBI سيواصلون سعيهم إلى تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراءها، سواء في الكويت أو في أستراليا؛ تمهيدًا لملاحقتهم.الكويت فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 08:43 AM
يقف وراءها كويتي وأسترالي.. و"التحقيقات الفيدرالي" خطط للقرصنة فكشف الحقيقة
تعبيرية
قالت وسائل إعلام كويتية: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يُجري حاليًا تحقيقًا في الكويت، ضِمن عملية احتيال تهدف لبيع ملايين الكمامات إلى رجل أعمال أمريكي.
وكشفت مصادر لصحيفة "الرأي" الكويتية، أن "شخصًا أو ربما كيانًا موجود في الكويت، بات أحد أهداف تحقيق يُجريه حاليًا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI؛ وذلك في إطار قضية شروع في نصب واحتيال حاول من يقفون وراءها إيهام رجل أعمال أمريكي بأنهم يستطيعون أن يوردوا له 39 مليون كمامة طبية من نوع "N95".
وقالت المصادر: إن "محققي FBI ووكلاء نيابة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كانوا قد اكتشفوا محاولة الاحتيال، خلال سعيهم إلى تحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة شحنة الكمامات لدى وصولها إلى الولايات المتحدة".
واكتشف المحققون الفيدراليون أن تلك الصفقة وهمية، ولا وجود أصلًا لتلك الكمامات، وأنه يقف وراءها محتالان؛ أحدهما في الكويت وينتحل صفة مورد مستلزمات طبية، بينما يتواجد الآخر في أستراليا وقدّم نفسه على أنه وسيط تجاري لتسهيل إتمام الصفقة المزعومة التي كان من المفترض أن تكون قيمتها أكثر من 136 مليون دولار أمريكي.
واستخدم المحتالان تطبيق "واتساب" للتواصل مع رجل الأعمال الأمريكي؛ حيث أقنعاه بأنهما يستطيعان توريد الكمامات إليه، وحاولا استدراجه ليقوم أولًا بتحويل ثمن الصفقة إلى حساب مصرفي موجود في دولة رابعة.
وقالت المصادر: إن الصفقة لم تتم بعد انكشاف حقيقتها الاحتيالية؛ لكن محققي FBI سيواصلون سعيهم إلى تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراءها، سواء في الكويت أو في أستراليا؛ تمهيدًا لملاحقتهم.
، تفاصيل مثيرة عن شحنة كمامات وهمية من الكويت إلى الولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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