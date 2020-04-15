شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين مرتديًا " بدلة " لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة نادرة، ظهور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مرتديًا بدلة رسمية لأول مرة. وثقت صورة نادرة، ظهور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مرتديًا بدلة رسمية لأول مرة. وتعود الصورة للخمسينيات، ويظهر فيها الملك سلمان وأخيه الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز - رحمه الله-. شاهد أيضًا:

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