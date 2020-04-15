طريقة التسجيل في تحدي " هوماثون " بجوائز تصل لـ 300 ألف ريال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أنه يمكنك أن تربح من منزلك جوائز قيمتها أكثر من 300,000 ريال، عبر إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أنه يمكنك أن تربح من منزلك جوائز قيمتها أكثر من 300,000 ريال، عبر إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا وأوضح الاتحاد أنه يمكن التسجيل للمشاركة في التحدي من هنـــــــــــــــــــــا. و يبدأ التسجيل في المسابقة بدءاً من اليوم، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 18 أبريل الجاري.

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