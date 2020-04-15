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المرور يكشف قيمة الغرامة في حال عدم تجديد الرخصة وانتهت مهلة الـ 60 يوماً

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كشفت إدارة المرور عن الغرامة المفروضة على انتهاء مهلة تجديد رخصة السيارة رداً على سؤال لأحد المواطنين.

وقالت الإدارة عبر حسابها ” تويتر ” بأنه في حال انتهاء مهلة الـ ” 60 يوم ” لتجديد الرخصة، تفرض غرامة مالية قدرها ” 100 ” ريال عن كل سنة تطويف.

وكان أحد المواطنين بادر بسؤال عبر الحساب بأن استمارة السيارة الخاصة به منتهية منذ 1438 اليوم، وقام بدفع 900 ريال متسائلا عن السبب في ذلك.


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