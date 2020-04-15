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كشفت إدارة المرور عن الغرامة المفروضة على انتهاء مهلة تجديد رخصة السيارة رداً على سؤال لأحد المواطنين.
وقالت الإدارة عبر حسابها ” تويتر ” بأنه في حال انتهاء مهلة الـ ” 60 يوم ” لتجديد الرخصة، تفرض غرامة مالية قدرها ” 100 ” ريال عن كل سنة تطويف.
وكان أحد المواطنين بادر بسؤال عبر الحساب بأن استمارة السيارة الخاصة به منتهية منذ 1438 اليوم، وقام بدفع 900 ريال متسائلا عن السبب في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يكشف قيمة الغرامة في حال عدم تجديد الرخصة وانتهت مهلة الـ 60 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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