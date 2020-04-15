︎ :
.
نشر رجل الأعمال وسائق الراليات يزيد الراجحي، فيديو جديد استعرض خلاله شهادته الدراسية ، يكشف فيها عن ضعفه في التعليم .
وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرها يزيد بشكل واسع، ورأى البعض أن الراجحي يروج للعلم بطريقة سلبية في ظل اهتمام العالم حاليا بالعلم والأبحاث من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد .
فيما قال البعض إن الراجحي بهذه الطريقة ونظرا لكونه رجل أعمال ناجحا وثريا، يروج لعدم أهمية العلم والتعليم، وأنه بهذه الطريقة يقدم نموذجا سيئا للشباب في مرحلة التعليم.
ويبدو أن هذا ما حصل بالفعل؛ إذ تفاعل عدد من المراهقين مع صورة يزيد، مُشيرين إلى أن العلم لا علاقة له بالنجاح والثروة والحياة الكريمة، لا سيّما أن الراجحي قد ورث ثروته عن والده ولم يكن صاحب الفضل فيها.
من جهة أخرى استعرض الراجحي شهادة “الكلب” الخاص به التي كشفت عن نسب وأجداد الكلب قائلاً : ” له تاريخ عريق” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. يزيد الراجحي يكشف عن ضعف مستواه في الدراسة .. ومتابعيه يتهمونه بالترويج لعدم أهمية العلم والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.