︎ : .

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أبو طلال الحمراني، الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية والحوادث، كما وصفه بـ “إعلامي الفلس”. Advertisements وقال “الجسمي”في مقطع فيديو نشره: “أنا مرافق شيوخ.. صحفي بـ 11 قمة 6 قمم خليجية و5 قمم عربية وقمتين مؤتمر قمة إسلامي، أنت مين يا إعلامي الفلس يا إعلامي صحفيين النواعم عشان تتكلم علي أنا.. تاريخك ايش ؟”. واستعرض الإعلامي الإماراتي بالفيديو عدد من الهويات الإعلامية التي تحمل اسمه ووظيفته كـ “إعلامي” ، وأضاف موجهًا حديثه لـ “الحمراني” : “اقرأ الاسم هذا واحفظه كويس.. اتذكر هذا الأسم والصورة كويس، أنا من يوم صغري وأنا في الصحافة من 32 سنة.. أنت مين عشان تيجي تتكلم علي أنا ؟” .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أنا مرافق شيوخ”..شاهد: صالح الجسمي يظهر منفعلاً في مقطع فيديو ويهاجم الحمراني: أنت مين يا إعلامي الفلس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.