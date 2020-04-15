الفيروس يواصل انتشاره في تركيا بسبب إجراءات أردوغان الهزلية

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تخطت تركيا حاجز الـ61 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولاتزال رحلاتها مستمرة مع قطر، التي سجلت 3231 حالة إصابة.

وتوفي أمس الثلاثاء، رئيس حزب تركيا المستقلة حيدر باش، إثر إصابته بالفيروس الذي تفشى بشكل متسارع في البلاد. يذكر أن المعارضة التركية، تنتقد إجراءات أردوغان الهزيلة لمواجهة الوباء العالمي.





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