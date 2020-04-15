جامعة أم القرى تفصل أستاذ جامعي وطالب بعد إساءتهما للوطن

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قررت جامعة أم القرى، فصل أستاذ جامعي بعد رصد تغريدات مسيئة منه تجاه الوطن.
وقالت الجامعة في بيان لها: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى بعض التغريدات المسيئة للوطن وتأييد الأفكار منحرفة من قبل أحد منسوبي الجامعة، ونظرا لما تضمنته تغريدات المذكور من عبارات ومواقف مرفوضة جملة وتفصيلا، فقد وجه معالي مدير الجامعة بكف يد المذكور عن العمل، واستكمال جميع الإجراءات النظامية تجاهه والرفع اللجهات المختصة.
وأضافت أن مدير الجامعة أكد أن الأمن الفكري والأمن الوطني وتعزيز الولاء لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – واجب ديني ووطني، وأن الجامعة ستتصدى بكل حزم وقوة أي أفكار منحرفة أو متطرفة تخالف توجهات المملكة وقيادتها، وأن الجامعة الن تألوا جهدا في تطبيق الأنظمة بحق من يخالف ذلك.
كما أعلنت الجامعة عن إيقاف أحد طلاب برامج الدراسات العليا عن الدراسة، وإنهاء علاقته بالجامعة، بعد رصد تغريدات مسيئة للوطن كذلك.
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