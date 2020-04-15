“المطلق”: المصافحة هذه الأيام لا تجوز واتباع التعليمات الوقائية واجب شرعي (فيديو)

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق إن المصافحة هذه الأيام في ظل تفشي وباء كورونا لا تجوز، مؤكداً أن اتباع التوجيهات والتعليمات التي وجهت بها وزارة الصحة لتجنب هذا المرض واجب شرعي.
وأوضح الشيخ المطلق أن اتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة أمر يثاب عليه الإنسان وهو عبادة نتقرب بها إلى الله، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبعد عن التجمعات والبقاء في البيوت هذه الأيام كي لا ينتقل الوباء بين الناس.
وأشار في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن الناس إذا اجتمعوا تصافحوا، والمصافحة أعظم ما ينقل المرض، ولا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، فالله تعالى يقول: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”.
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