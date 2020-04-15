وزير التعليم يوافق على لائحة “معادلة الشهادات الجامعية” الجديدة.. وهذه طريقة التظلم ومدته

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة التي تُعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ودقتها وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.

ونصت اللائحة الجديدة على أن إجراء معادلة الشهادة إلكترونياً لن يستغرق أكثر من 7 أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظاماً، وبذلك أنهت اللائحة معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمّل الدولة أعباءهم المالية، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة.

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وتضمنت اللائحة الجديدة خمسة فصول شملت 29 مادة، وعالجت جوانب القصور والخلل في اللائحة السابقة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم.

وعرّفت اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، بما في ذلك درجات البكالوريوس، والبكالوريوس المختزلة في ثلاث سنوات، وبكالوريوس التخصصات الطبية والصحية، ودرجة الدكتوراه المهنية، ودرجة الدبلوم التأهيلي والدبلوم العالي، كذلك تتيح اللائحة الجديدة مشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات.

واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية؛ للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة؛ وفق الأسس والمعايير المعتبرة، والنظر كذلك في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة.

كما نصت اللائحة على تشكيل لجنة للتظلّمات تمنح الأفراد حق التظلّم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، خلال 60 يوماً من تاريخ قرار لجنة معادلة الشهادات، بما يؤكد حرص الوزارة على تحري العدالة في التطبيق؛ وفق نصوص النظام والإجراءات الرسمية المتبعة.

