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أوضح مستشفى قوى الأمن بالرياض كيفية تقديم الخدمات للمرضى وهم في منازلهم من خلال العيادات الافتراضية، في ظل قرار منع التجول الذي اتخذ ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار المستشفى إلى أن العيادة الافتراضية بدأ تفعيلها بعد إلغاء المواعيد الاعتيادية، حيث يتم الاتصال على المريض في وقت موعده المحدد، ويتم سؤاله عن مستجدات حالته وإعطائه النصائح اللازمة.
وبين أنه حتى لو احتاج المريض لدواء معين فيقوم المستشفى برفع طلب إلكتروني للصيدلية التي بدورها تجهز له ما يحتاجه من علاج، وتصل لمنزله عبر سيارات مخصصة ومن خلال صناديق خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كيف تقوم العيادات الافتراضية بخدمة المريض وهو في منزله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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