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امتثل أهالي منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وأحياؤها لقرار منع التجول على مدار 24 ساعة، والذي صدر به أمر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على “تويتر”، شوارع القطاع الغربي بحي النكاسة وهي خالية تماماً من السيارات والمارة، بعد تطبيق قرار منع التجول. يُشار إلى أن وزارة الحرس الوطني كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تحرك قواتها بالقطاع الغربي إلى مكة المكرمة لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحياء مكة بعد تواجد قوات الحرس الوطني لتطبيق أمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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