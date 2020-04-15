المرور يوضح طريقة وشروط تجديد استمارة السيارة عبر "أبشر"

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الموثق بموقع "تويتر"، عن إمكانية تجديد "رخص السير" إلكترونيًا الآن، عبر منصة "أبشر"، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تسهيلًا على المستفيدين من خدمات المرور، وذلك لإغلاق محطات الفحص، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذاه المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وفي ردها على استفسار مواطن بخصوص تجديد استمارة السيارة هل بالإمكان التجديد بدون عمل فحص دوري لأنه في الوقت حالي مركز الفحص الدوري مغلق بسبب جائحة كورونا، أم إنه يلزم الفحص الفني؟ أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يلزم الفحص الفني، علماً بأنه تحسب غرامة التطويف بعد مرور 60 يومًا من تاريخ الانتهاء.

شروط تجديد استمارة السيارة

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزمها شروط ضرورية تتمثل في :

- أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

- أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

- سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

- التأكّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب عليك إتباع الخطوات التالية :-

- ادخل على موقع أبشر «من هنا»

- انقر على خيار «أبشر أفراد».

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- سجل بيانات الدخول بالإضافة للرمز المرئي.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- ادخل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية

- من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات»

- قم بالنقر على «تجديد رخصة السير».

- ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

- حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

- انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».

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