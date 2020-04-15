السعودية اليوم / رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها وكبار موظفيها وسط أزمة كورونا



ولينجتون 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة جائحة فيروس

وقالت أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة.

وأكدت أردرن أن تخفيض الرواتب لن ينطبق على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي.

// انتهى //

07:16ت م

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ولينجتون 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة جائحة فيروس كورونا وقالت أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة.وأكدت أردرن أن تخفيض الرواتب لن ينطبق على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي.// انتهى //07:16ت م0010

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