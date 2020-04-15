السعودية اليوم / 3 وفيات و27 إصابة إضافية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



سول 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس

كما سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ، ليبلغ إجمالي الإصابات 10591 حالة.

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت على مدار أسبوع تسجيل 50 حالة إصابة أو أقل على أساس يومي،في تراجع حاد عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي ، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.

وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7616 شخصا.

// انتهى //

06:14ت م

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سول 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 225 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.كما سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ، ليبلغ إجمالي الإصابات 10591 حالة.وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت على مدار أسبوع تسجيل 50 حالة إصابة أو أقل على أساس يومي،في تراجع حاد عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي ، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7616 شخصا.// انتهى //06:14ت م0005

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