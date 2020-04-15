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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..رجال الأمن عيون ساهرة تحت أمطار الخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):وثقت مجموعة من الصور، تواجد رجال الأمن في منطقة القصيم، بينما تهطل أمطار الخير والبركة.
وأظهرت الصور، تواجد رجال الأمن في الشوارع لتأدية عملهم، فهم لا يكلون ولا يملون، خاصة منذ بداية قرار منع التجول.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيها متقدمًا، يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في القصيم، يصاحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
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