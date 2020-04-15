طريقة استخراج طلب تصريح التنقل الموحد من وزارة الداخلية

بادرت وزارة الداخلية، بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وذلك ضمن مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول في خضم مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

واعتمدت وزارة الداخلية النموذج الموحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية، وفقًا لما تتطلبه الحاجة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020.

الفئات المسموح لها الحصول على التصريح الموحد الجديد

ووفقًا لمجموعة القرارات الصادرة من وزارة الداخلية حول آليات إصدار تصريح التنقل أثناء منع التجول فالحصول على التصريح يقتصر على العاملين في كل من القطاعات التالية: القطاع الغذائي، وقطاع المياه، والقطاع الإعلامي، القطاع الصحي، قطاع الطاقة والكهرباء، وقطاع المال، وقطاع التجارة، وقطاع النقل، قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى العاملين في البعثات الدبلوماسية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفي بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز «50 %» من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بإصدار التصريح الموحد وفقًا للجهة العاملة، ونوهت بأن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى «10,000 ريال» عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً «الغرامة المالية، السجن».

كيفية الحصول على تصريح التنقل الموحد

قامت وزارة النقل بتخصيص رابط من اجل إصدار تصريح التنقل الموحد، وذلك طبقًا للتعليمات التي نشرتها وزارة الداخلية، وهي مخصصة للشاحنات والحافلات، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

- قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة النقل

- اضغط على إصدار تصاريح نقل استثنائية من هنا

- سجل البيانات الشخصية التي يتطلبها النموذج

- اضغط على تقديم طلب حمولة استئنائية

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة كاملة والتي تتمثل في «نوع ورقم لوحة الشاحنة - فرع الوزارة

- مسار الرحلة من وإلى المدينة - رقم هوية مالك المركبة - بيانات السائق».

رابط الحصول على طلب التصريح الموحد للتنقل بين المناطق

خصصت وزارة الداخلية رابطًا من أجل تقديم طلبات لإصدار تصاريح التنقل بفترات منع التجول، وذلك من خلال خدمة التصريح الموحد، والذي يتم من خلاله تقديم الطلبات من قبل الوزارات عبره، على أن يتم مراجعة الطلبات والتأكد من مطابقتها للقواعد والضوابط التي تم تحديدها في البيان الأخير، ومن ثم الموافقة عليه وتوثيقه في الوزارة.

رابط تسجيل نموذج طلب التصريح الموحد اضغط هنا

إصدار تصريح تنقل لأضحاب الأعمال خلال فترة منع التجول

Advertisements

حرصًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يحصل المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم وحتى يصلوا إلى المتطلبات الخدمية الهامة على أكمل وجه خلال فترة الحجر الصحي ومنع التجول، ودعمًا للمنشآت ذات الأنشطة التي يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة المستثناة من قرار منع التجول، فقد تم إطلاق خدمة إصدار تصريح تجول للعاملين فيها وفق متطلبات وضوابط محددة، ومن أبرز هذه الضوابط توفر المتطلب الأساسي للمنشأة بأن يكون نشاط الرخصة ضمن الأنشطة المستثناة مع ضرورة سريان مفعول الرخصة.

وتأتي هذه الجهود من وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن الجهود التي تبذلها السعودية لخدمة المواطن والمقيم وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد19 ، كما دعت الوزارة الجميع إلى أن يستشعروا المسؤولية والالتزام بالتوجيهات تحقيقًا للمصلحة العامة للوطن.

خطوات إصدار تصريح تنقل عبر منصة بلدي

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية طريقة إصدار تصريح التنقل من خلال الخطوات التالية:

- قم بالدخول على البواية الإلكترونية لمنصة بلدي من هنا

- اختر خدمة إصدار تصريح التنقل خلال فترة منع التجول للأنشطة المستثناة.

- سجل أسماء العمالة المراد إصدار تصريح تنقل لهم وفي حال تنقلهم عن طريق وسيلة مواصلات موحدة إصدار تصريح واحد للسائق مع ذكر عدد المنقولين.

- قم بإحالة الطلب إلى البلدية المعنية للمراجعة والموافقة على طلب التنقل.

- يتم إشعار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه أو رفضه عبر رسالة SMS.

- في حالة قبول الطلب يمكن طباعة التصريح عبر منصة بلدي.

- قم بزيارة أحد مقرات وزارة الداخلية أو ممثليها في البلديات لختم التصريح.

للتقديم على تصريح تنقل خلال فترة منع التجوال للأنشطة التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء

«اضغط هنا»

للتقديم على تصريح تنقل خلال فترة منع التجوال للصيدليات والعيادات والمستشفيات والمختبرات عبر وزارة الصحة اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

في ظل كورونا.. 4 تطبيقات تُبقيك على تواصل دائم بالأهل والأصدقاء والعالم

للحد من تفشي كورونا.. جوجل وفيس بوك يطلقان تقنيات جديدة لمتابعة الحجر المنزلي