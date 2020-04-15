السعودية اليوم / رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع مسؤول صيني العلاقات الأفريقية الصينية



أديس أبابا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، علاقات الصداقة الأفريقية الصينية.

وأكد وانغ يي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، أنه يتعين على الصين وأفريقيا كشريكين في التعاون الاستراتيجي الشامل، تعزيز التنسيق والتعاون في الرد على التحدي المشترك الذي يفرضه مرض فيروس

وأضاف أن بلاده ستقدم المزيد من الإمدادات الطبية التي تحتاجها أفريقيا وستتشارك خبرتها في محاربة المرض مع الأفارقة، وسترسل خبراء طبيين وستطور التعاون الصيني الإأفريقي في قطاع الصحة العامة.

وتعهد وانغ بأن تقف الصين مع أفريقيا في محاربة المرض حتى يتحقق النصر على الفيروس في القارة الأفريقية.

// انتهى //

02:08ت م

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أديس أبابا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسبحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، علاقات الصداقة الأفريقية الصينية.وأكد وانغ يي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، أنه يتعين على الصين وأفريقيا كشريكين في التعاون الاستراتيجي الشامل، تعزيز التنسيق والتعاون في الرد على التحدي المشترك الذي يفرضه مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.وأضاف أن بلاده ستقدم المزيد من الإمدادات الطبية التي تحتاجها أفريقيا وستتشارك خبرتها في محاربة المرض مع الأفارقة، وسترسل خبراء طبيين وستطور التعاون الصيني الإأفريقي في قطاع الصحة العامة.وتعهد وانغ بأن تقف الصين مع أفريقيا في محاربة المرض حتى يتحقق النصر على الفيروس في القارة الأفريقية.// انتهى //02:08ت م0271

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