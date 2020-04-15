محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم قد تخطى المليوني حالة حسب الإحصاءات التي تجريها فيما يعد علامة فارقة في تطور الوباء بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهوره.

وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في أوروبا وأكثر من ربعها في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 126 ألف حالة، حسب إحصاءات أوردها موقع "وورلد ميتر". 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 03:14 AM Advertisements العالم يتجاوز 2.000.000 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" العالم يتجاوز 2.000.000 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم قد تخطى المليوني حالة حسب الإحصاءات التي تجريها فيما يعد علامة فارقة في تطور الوباء بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهوره.

وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في أوروبا وأكثر من ربعها في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 126 ألف حالة، حسب إحصاءات أوردها موقع "وورلد ميتر". الكلمات المفتاحية ، العالم يتجاوز 2.000.000 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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