شكرا لقرائتكم خبر عن 4968 متدربا «عن بعد» بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أنه بلغ عدد المستفيدين من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة، 4968 متدرباً ومتدربة عبر منصة التدريب الإلكتروني القائم عن بعد بمعدل 15646 ساعة تدريبية، بالشراكة مع مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.
وأضاف الباحص، إن حزمة البرامج المتنوعة بلغت 38 برنامجاً منها، الأمن السيبراني، مهارات المعلم الرقمي، إدارة الأزمات، المجتمعات التقنية المتعلمة، والفصول الإلكترونية، تطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها من خلال ذوي الإعاقة والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى التطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات، وغيرها من البرامج المتنوعة في التخصص، وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة التطوير المهني لديهم واستدامته.
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