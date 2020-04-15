شكرا لقرائتكم خبر عن «وصلها بأمان» تنطلق في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة الخفجي حملة تحت شعار «وصلها بأمان»، والتي تأتي ضمن جهود البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام سيارات توصيل المواد الغذائية والأطعمة بشكل سليم وآمن والتقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أنه تم الوقوف ميدانياً من قبل الفرق الميدانية من إدارة صحة البيئة بجانب الجهات الأمنية وقت منع التجوال للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم للتأكد من التزامهم بالتقيد الاحترازي من لبس قفازات وكمامات، وأيضا وجود شنطة حفظ الأطعمة، بالإضافة إلى التأكد من نظافة السيارة من الداخل وتهيئتها لخدمات التوصيل.

وقال م. الحميداني: إنه تم تحرير عدد من المخالفات التي تتعلق بالاشتراطات الصحية والاحترازية، مؤكداً في الوقت نفسة أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية، كما سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق من يتهاون في التقيد بالاشتراطات الاحترازية.