شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة المعروض تخفض أسعار الفواكه والخضار والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار الفواكه والخضار بأسواق المنطقة الشرقية خلال تعاملات الأسبوع الجاري انخفاضا بنسبة 10٪- 75٪ بالمقارنة مع القيمة السوقية خلال الأيام الماضية.

وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى الوفرة الكبيرة في مختلف المنتجات الزراعية، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض على الطلب في الأسواق حاليا، مشيرين إلى أن استقرار الأسعار أو تراجعها مرهون بمدى استمرار تدفق المنتجات، وأن الطلب على المنتجات الزراعية يبدأ في الارتفاع مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال البائع، أحمد الزين: إن غالبية الفواكه والخضار سجلت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن مسلسل التراجع بدأ منذ أسبوعين تقريبا، مشيدا في الوقت نفسه بالإجراءات الرقابية التي تمارسها الجهات الحكومية للتأكد من وفرة المنتجات.

وأضاف، إن الحركة الشرائية لا تزال عند المستويات الطبيعية، مشيدا بمستوى الوعي لدى المستهلك فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تقليل التواجد في السوق لفترة طويلة.

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وذكر البائع، إبراهيم السعيد، أن الطابع العام يتجه للتراجع وتوقف مسلسل الارتفاع الذي سجلته بعض المنتجات خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الانخفاض يختلف باختلاف الأصناف، فهناك بعض المنتجات تراجعت بنسبة 10٪ فيما البعض الآخر سجل انخفاضا بنسبة 75٪ تقريبا.

وأشار إلى أن الحركة تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، وذلك التزاما بتعليمات البلدية بتحديد ساعات العمل في السوق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل التجمعات في الأماكن العامة.

وقال البائع، علي الربابي، إن الليمون اليمني تراجع بنسبة 40٪ ليستقر عند 20 ريالا مقابل 35 ريالا للصندوق، فيما انخفض الليمون التركي بنسبة 25٪ ليستقر عند 40 ريالا مقابل 50 ريالا للكرتون، والأفندي المصري تراجع بنسبة 10٪ ليستقر عند 40 ريالا مقابل 44 ريالا للسلة، والبرتقال الشموطي اللبناني انخفص بنسبة 20٪ ليستقر عند 25 ريالا مقابل 30 ريالا، والشموطي المصري انخفض بسنبة 15٪ ليصل الى 60 ريالا مقابل 70 ريالا للكرتون، والبصل السعودي انخفض بنسبة 15٪ ليستقر عند 17 ريالا مقابل 20 ريالا للكيس، والبطاطس تراجعت بنسبة 30٪ لتستقر عند 17 ريالا مقابل 24 ريالا للكيس، والطماطم المحمي بنسبة 55٪ لتستقر عند 10 ريالات مقابل 22 ريالا للصندوق، والباذنجان تراجع بنسبة 35٪ ليستقر عند 10 ريالات مقابل 15 ريالا للصندوق، والفلفل البارد تراجع بنسبة 35٪ ليستقر عند 10 ريالات مقابل 15 ريالا للصندوق، و الخس انخفض بنسبة 30٪ ليصل إلى 20 ريالا مقابل 30 ريالا للكرتون.