شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز المشاريع مستمر في القطيف رغم إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن خطوات البلدية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تتم وفق الخطط المحددة لتنفيذها وإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الإنشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية للمشاريع كافة، مشيرا إلى أن الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لم تمنع البلدية من مواصلة المشاريع المختلفة التي يتم تنفيذها حاليا.

وأضاف: إن البلدية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، مشيراً إلى أن الأعمال جارية في الفترة الراهنة للعمل في أعمال المشاريع وإنجازها في الفترة المحددة، مؤكداً أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتواصل تنفيذ الخطط المستمرة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لهذه الإجراءات الاحترازية في فترة منع التجول.

وأوضح أن البلدية تنفذ حاليا مشروع سفلتة وأرصفة في حي غرناطة في سيهات، ومشروع سفلتة وأرصفة في النابية، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة في كورنيش دارين، ومشروع الطريق الحلقي في تاروت، ومشروع سفلتة وأرصفة في شارع الحسين بن علي، ومشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية في تاروت، ومشروع مركز الأمير سلطان، ومشروع إنشاء سوق الخضار والفواكه في القطيف، ومشروع إنشاء حدائق وممرات وساحات بلدية، ومشروع استكمال وتأهيل وتطوير الحدائق العامة بالمحافظة، ومشروع استكمال تشجير الشوارع وحفر آبار، بالإضافة إلى مشاريع صيانة شوارع كورنيش الشبيلي، وصيانة شارع حسان بن ثابت في الناصرة بالقطيف، وصيانة شوارع مخطط شكر الله في العوامية، كما تقوم البلدية ضمن الشراكة المجتمعية بصيانة الشارع المحيط بمستشفى الأمير محمد بن فهد، بالإضافة إلى مشاريع إعداد الدراسات والتصاميم ومشاريع الإشراف الفني والهندسي.