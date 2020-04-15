شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز المشاريع مستمر في القطيف رغم إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن البلدية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، مشيراً إلى أن الأعمال جارية في الفترة الراهنة للعمل في أعمال المشاريع وإنجازها في الفترة المحددة، مؤكداً أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتواصل تنفيذ الخطط المستمرة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لهذه الإجراءات الاحترازية في فترة منع التجول.
وأوضح أن البلدية تنفذ حاليا مشروع سفلتة وأرصفة في حي غرناطة في سيهات، ومشروع سفلتة وأرصفة في النابية، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة في كورنيش دارين، ومشروع الطريق الحلقي في تاروت، ومشروع سفلتة وأرصفة في شارع الحسين بن علي، ومشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية في تاروت، ومشروع مركز الأمير سلطان، ومشروع إنشاء سوق الخضار والفواكه في القطيف، ومشروع إنشاء حدائق وممرات وساحات بلدية، ومشروع استكمال وتأهيل وتطوير الحدائق العامة بالمحافظة، ومشروع استكمال تشجير الشوارع وحفر آبار، بالإضافة إلى مشاريع صيانة شوارع كورنيش الشبيلي، وصيانة شارع حسان بن ثابت في الناصرة بالقطيف، وصيانة شوارع مخطط شكر الله في العوامية، كما تقوم البلدية ضمن الشراكة المجتمعية بصيانة الشارع المحيط بمستشفى الأمير محمد بن فهد، بالإضافة إلى مشاريع إعداد الدراسات والتصاميم ومشاريع الإشراف الفني والهندسي.
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