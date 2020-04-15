شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشاريع تضخ 850 ألف بيضة يوميا بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الطاقة القصوى
وتعمل المشاريع بالطاقة القصوى في الإنتاج، ليبلغ الفترة الحالية أكثر من 850 ألف بيضة يوميًا، وهي كافية لتلبية احتياط الطلب في السوق المحلي في الأحساء، دون وجود ارتفاع في الأسعار أو نقص في الكميات.
وفرة إنتاجية
وذكر أحد ملاك مزارع إنتاج البيض «إبراهيم الشهيل»، أن الأسعار مستقرة، ولا يوجد أي تغيير أو نقص كما يروج البعض في وسائل التواصل، موضحًا أن هناك وفرة إنتاجية، وأن جميع مزارع إنتاج البيض في الأحساء، تعمل بشكل متواصل، وتؤدي دورها في التوصيل لمنافذ البيع بشكل يومي، مبينا أن الظروف الحالية من تداعيات جائحة كورنا المستجد، لم تؤثر أو تغير مسار الإنتاج سواء في الأسعار أو في المعروض.
الأسعار ثابتة
وطمأن الشهيل، كافة المستهلكين، بتوافر المنتج، حاثًا إياهم على عدم شراء كميات كبيرة، والشراء وفق الحاجة فقط، فالبيض منتج لا يقبل التخزين، ومتوافر بنفس الأسعار دون تغيير، والمزارع تنتج بكميات كافية تغطي الاحتياج المحلي.
أمن حيوي
من ناحيته، أكد مدير فرع الوزارة بالأحساء م. إبراهيم الخليل، أن إدارة الأمن الحيوي فرضت إجراءات وقائية واحترازية في كافة مزارع الدواجن التي تنتج البيض في المحافظة، ومراقبة المخزون والمنتج يوميًا، إضافةً إلى مراقبة التزام مشاريع الإنتاج الحيواني بإجراءات الأمن الحيوي، والتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من بقايا الهرمونات ومحفزات النمو والمضادات الحيوية، إضافة إلى إصدار أذونات نقل الدواجن من المشاريع إلى المسالخ، والتأكد من عمل جميع المشاريع والتزامها بكمية الإنتاج، والتأكد من سلامة العاملين داخل المشاريع صحيًا.
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