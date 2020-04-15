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الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

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وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارت، منها الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وتحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.

عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية -التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي في المملكة- من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يستفد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.

تعديل المواد الأولى والثالثة عشرة والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، على النحو الوارد في القرار. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية (سابقا)، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

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