شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والان نبدء بالتفاصيل
عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية -التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة- من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يستفد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.
تعديل المواد الأولى والثالثة عشرة والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، على النحو الوارد في القرار. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية (سابقا)، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.