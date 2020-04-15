شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل جمركي مع سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

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