شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إطلاق النار في اليمن يمهد لحل سياسي شامل والان نبدء بالتفاصيل

استعرض مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى مبادرة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لوقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيدا لمشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

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