شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيف الائتماني للمملكة يؤكد ثقة العالم بالاقتصاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

عد المجلس، التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة.

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