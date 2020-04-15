شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون في الأمان النووي مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 19/ 8/ 1438هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، ومفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي.

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