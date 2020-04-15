اليوم تهنئ

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وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة . وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة «وكيل إمارة منطقة حائل» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل، و م. عبدالله بن محمد بن مناحي العتيبي إلى وظيفة «مستشار تقنية معلومات» بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني، وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العامر إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام، ومحمد بن ناصر بن عبداللطيف المنّاع إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

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