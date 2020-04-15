- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال عن السبب الرئيس وراء انضمامه لنادي الهلال موضحاً أن المال لم يكن كل شيء ولم يكن السبب الرئيس في انضمامه للنادي .
وتحدث اللاعب في مقابلة مع شبكة "espn" عن أن المدرب السابق لنادي الهلال ، البرتغالي خورخي خيسوس كان السبب الرئيس في انضمامه للهلال .
وقال :" خيسوس كان يحبني كثيراً .. لعبت معه من قبل في سبورتينغ لشبونة وكنت لاعباً أساسياً وعندما طلبني في الهلال لم يكن بمقدوري رفض الطلب".
وأضاف :" نعم كان عرض الهلال مغرياً من الناحية المادية لكن عاطفتي تجاه المدرب خيسوس كانت السبب الأقوى في انضمامي لنادي الهلال .. خيسوس هو والدي في عالم كرة القدم ".
وانضم اللاعب لنادي الهلال موسماً على سبيل الإعارة قدم فيه مستويات أكثر من رائعة أجبرت الزعيم على شراء بطاقته الدولية مدة أربعة مواسم .
"كاريلو" : المال لم يكن السبب الرئيس في قدومي إلى "الهلال"محمد السيّد الخليج 365 2020-04-15
كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال عن السبب الرئيس وراء انضمامه لنادي الهلال موضحاً أن المال لم يكن كل شيء ولم يكن السبب الرئيس في انضمامه للنادي .
وتحدث اللاعب في مقابلة مع شبكة "espn" عن أن المدرب السابق لنادي الهلال ، البرتغالي خورخي خيسوس كان السبب الرئيس في انضمامه للهلال .
وقال :" خيسوس كان يحبني كثيراً .. لعبت معه من قبل في سبورتينغ لشبونة وكنت لاعباً أساسياً وعندما طلبني في الهلال لم يكن بمقدوري رفض الطلب".
وأضاف :" نعم كان عرض الهلال مغرياً من الناحية المادية لكن عاطفتي تجاه المدرب خيسوس كانت السبب الأقوى في انضمامي لنادي الهلال .. خيسوس هو والدي في عالم كرة القدم ".
وانضم اللاعب لنادي الهلال موسماً على سبيل الإعارة قدم فيه مستويات أكثر من رائعة أجبرت الزعيم على شراء بطاقته الدولية مدة أربعة مواسم .
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:06 AM
كشف اللاعب البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال عن السبب الرئيس وراء انضمامه لنادي الهلال موضحاً أن المال لم يكن كل شيء ولم يكن السبب الرئيس في انضمامه للنادي .
وتحدث اللاعب في مقابلة مع شبكة "espn" عن أن المدرب السابق لنادي الهلال ، البرتغالي خورخي خيسوس كان السبب الرئيس في انضمامه للهلال .
وقال :" خيسوس كان يحبني كثيراً .. لعبت معه من قبل في سبورتينغ لشبونة وكنت لاعباً أساسياً وعندما طلبني في الهلال لم يكن بمقدوري رفض الطلب".
وأضاف :" نعم كان عرض الهلال مغرياً من الناحية المادية لكن عاطفتي تجاه المدرب خيسوس كانت السبب الأقوى في انضمامي لنادي الهلال .. خيسوس هو والدي في عالم كرة القدم ".
وانضم اللاعب لنادي الهلال موسماً على سبيل الإعارة قدم فيه مستويات أكثر من رائعة أجبرت الزعيم على شراء بطاقته الدولية مدة أربعة مواسم .
، "كاريلو" : المال لم يكن السبب الرئيس في قدومي إلى "الهلال" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "كاريلو" : المال لم يكن السبب الرئيس في قدومي إلى "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.