، "تركوا المتقاعدين يموتون".. أزمة دبلوماسية واتهامات متبادلة بين فرنسا والصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لو دريان": "آراء ممثلي السفارة الصينية لا تتماشى مع مستوى العلاقة الثنائية"

استدعى وزير الخارجية الفرنسي السفير الصيني أمس الثلاثاء بعد أن نشرت السفارة مقالاً ثانيًا على موقعها الإلكتروني، ينتقد فيه أسلوب التعامل الغربي مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال الوزير جان إيف لو دريان في بيان، أصدرته وزارته: "إن آراء معينة، أعرب عنها ممثلو السفارة الصينية في فرنسا بشكل علني، لا تتماشى مع مستوى العلاقة الثنائية بين بلدَيْنا".

وجاءت أحدث التعليقات على موقع السفارة على الإنترنت، التي تشير في جزء منها إلى أن الدول الغربية تركت المتقاعدين يموتون في دور المسنين بعد أن طلبت فرنسا من الصين ملايين الكمامات للحد من النقص الذي تعانيه البلاد.

ويتهم نص مقال السفارة الصينية الغربيين بتشويه صورة الصين على نحو غير عادل بعدما صنفت مرض كوفيد-19 بأنه "إنفلونزا طفيفة" في بدايات تفشي الوباء، كما ينتقد الأمريكيين بسبب إقالة قبطان حاملة طائرات أُصيب قِسم كبير من طاقمها بالفيروس.

واتهم من دون إعطاء أي دليل الطواقم الطبية الفرنسية في دور رعاية المسنين بأنهم "تخلوا عن مهامهم بين ليلة وضحاها.. وتركوا المسنين يموتون من الجوع والمرض"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وشدَّد بيان للخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء على أن "كوفيد-19 جائحة تطول كل القارات وكل المجتمعات في مواجهة الفيروس، وإزاء تداعياته على اقتصاداتنا لا مجال للجدل. وفرنسا تعمل بحزم من أجل الوحدة والتضامن، وأكبر تنسيق دولي ممكن".

وأعلنت فرنسا أمس الثلاثاء أيضًا ارتفاع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 15792 وفاة منذ مطلع مارس، بينها 5470 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق حصيلة رسمية جديدة، أعلنها المدير العام للصحة الفرنسي.

وقال جيروم سالومون إن هذا الرقم يمثل زيادة، قدرها 762 وفاة عن حصيلة يوم الاثنين، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وسُجلت الحصيلة القياسية السابقة على مدار 24 ساعة في 6 إبريل عندما سُجلت 605 وفيات.فرنسا الصين المتقاعدون فيروس كورونا الجديد