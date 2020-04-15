، مكة.. تجاوُز نقاط منع التجوُّل ينتهي بمطاردة الجهات الأمنية والقبض على 3 أشخاص ،

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يحقِّق مركز شرطة الشرائع مع قائد مركبة وشخصَيْن، كانوا يستقلون مركبة من نوع جيب لاند كروزر؛ وذلك بعد تجاوزهم نقاط منع التجوُّل، والسير بسرعة عالية. وبعد متابعة الجهات الأمنية تم ضبطهم بعد اصطدامهم بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل شرق مكة المكرمة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" قيام سائق مركبة من نوع جيب لاند كروزر، وبرفقته راكبان، بتجاوز نقاط المنع. وقد أطلقت الجهات الأمنية نداءات التوقف إلا أنهم لم يستجيبوا، وكانوا يسيرون بسرعة عالية ابتداء من حي العوالي، ثم سلكوا طريق عرفات شمالاً باتجاه طريق مكة – السيل؛ فتم التعميم على المركبة، وبعد متابعة الجهات الأمنية، وتضييق الخناق عليهم، اصطدموا بحاجز خرساني باتجاه كوبري شرائع النخل، وضبطتهم الجهات الأمنية، ونقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المركبة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليم ملف الحادثة إلى مركز شرطة الشرائع لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.مكة المكرمة شرطة الشرائع منع التجول فيروس كورونا الجديد
مكة.. تجاوُز نقاط منع التجوُّل ينتهي بمطاردة الجهات الأمنية والقبض على 3 أشخاصهادي العصيمي الخليج 365 2020-04-15
يحقِّق مركز شرطة الشرائع مع قائد مركبة وشخصَيْن، كانوا يستقلون مركبة من نوع جيب لاند كروزر؛ وذلك بعد تجاوزهم نقاط منع التجوُّل، والسير بسرعة عالية. وبعد متابعة الجهات الأمنية تم ضبطهم بعد اصطدامهم بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل شرق مكة المكرمة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" قيام سائق مركبة من نوع جيب لاند كروزر، وبرفقته راكبان، بتجاوز نقاط المنع. وقد أطلقت الجهات الأمنية نداءات التوقف إلا أنهم لم يستجيبوا، وكانوا يسيرون بسرعة عالية ابتداء من حي العوالي، ثم سلكوا طريق عرفات شمالاً باتجاه طريق مكة – السيل؛ فتم التعميم على المركبة، وبعد متابعة الجهات الأمنية، وتضييق الخناق عليهم، اصطدموا بحاجز خرساني باتجاه كوبري شرائع النخل، وضبطتهم الجهات الأمنية، ونقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المركبة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليم ملف الحادثة إلى مركز شرطة الشرائع لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:15 AM
حاولوا الهروب بمركبتهم فاصطدموا بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل
يحقِّق مركز شرطة الشرائع مع قائد مركبة وشخصَيْن، كانوا يستقلون مركبة من نوع جيب لاند كروزر؛ وذلك بعد تجاوزهم نقاط منع التجوُّل، والسير بسرعة عالية. وبعد متابعة الجهات الأمنية تم ضبطهم بعد اصطدامهم بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل شرق مكة المكرمة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" قيام سائق مركبة من نوع جيب لاند كروزر، وبرفقته راكبان، بتجاوز نقاط المنع. وقد أطلقت الجهات الأمنية نداءات التوقف إلا أنهم لم يستجيبوا، وكانوا يسيرون بسرعة عالية ابتداء من حي العوالي، ثم سلكوا طريق عرفات شمالاً باتجاه طريق مكة – السيل؛ فتم التعميم على المركبة، وبعد متابعة الجهات الأمنية، وتضييق الخناق عليهم، اصطدموا بحاجز خرساني باتجاه كوبري شرائع النخل، وضبطتهم الجهات الأمنية، ونقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المركبة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليم ملف الحادثة إلى مركز شرطة الشرائع لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، مكة.. تجاوُز نقاط منع التجوُّل ينتهي بمطاردة الجهات الأمنية والقبض على 3 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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