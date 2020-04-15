خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441 في السعودية

نوضح لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد في المملكة العربية السعودية، يعتبر تعتبر عملية الاستعلام عن الإقامة وتجديدها في موعدها المحدد من الأمور المهمة بالنسبة للكثير من المقيمين والعاملين في المملكة حتى لا يعرضوا أنفسهم للضرر والغرامات المالية الكبيرة.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

أصبحت الآن عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة سهلة جداً عن السابق، حيث كان من الضروري التوجه إلى مكتب مصلحة الجوازات والتي كان يحتاج هذا لوقت كبير ومجهود أكبر، ولكن في الوقت الحالي اصبح الأمر في غاية السهولة، حيث تتم إلكترونيا من خل موقع ابشر للجوازات التي أطلقته وزارة الداخلية في المملكة لتسهل على الوافدين تلك المهمة.

رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441

الدخول على موقع ابشر للجوازات.

تسجيل اسم المستخدم.

تسجيل رقم الرمز التحقق.

اختيار الاستعلام عن الإقامة.

كتابة رقم الإقامة المستعلم عنها.

الضغط على عرض التفاصيل وستظهر كل المعلومات الخاصة بها.

وتجد الإشارة أنه يتم توقيع غرامة مالية قدرها 500 ريال في المرة الأولى من المخالفة، وفي المرة الثانية 1000 ريال، وفي المرة الثالثة يتم ترحيل المواطن على الفور لبلده.