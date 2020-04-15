شكرا لمتابعة خبر عن بدأ بغرفة.. 3 مواطنات يدرن مشروعا خيريا لإعادة تدوير الملابس المستخدمة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكنت 3 موانات من إدارة مشروعا خيريا لإعادة تدوير الملابس المستخدمة وتوزيعها على المحتاجين، حيث أن المشروع بدأ بغرفة وانتهى اليوم بعمارة كاملة.

وقالت فاطمة السهلي مديرة المشروع الخيري يدا بيد لكسوة المحتاج : وزعنا نصف مليون قطعة ملابس في عام واحد بعد تنظيفها وترتيبها وتجهيزها

وأضافت فاطمة خلال برنامج " ياهلا " : بدأنا بحجرة واحدة ونتواصل مع المحتاجين، ونجمع الملابس من المتبرعين، حيث اصبح مشروع كبير الآن.