أمير الباحة يوجه بعلاج مريضة بأحد المستشفيات المتخصصة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):وجه أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود، بسرعة نقل مريضة إلى أحد المستشفيات المتخصصة، مع تقديم كافة الرعاية اللازمة لها.
وجاء ذلك استجابة من أمير الباحة لما تم تناقله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة أم معيض بنقل زوجة ابنها لأحد المستشفيات المتخصصة للأورام، ليتم بعد توجيه الأمير حساب بن سعود بقبولها بالمستشفى وجاري العمل على نقلها.
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