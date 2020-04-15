شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشهري يطل على شاشة "الإخبارية" ويكشف سر عودته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

فاجأت فضائية الإخبارية متابعيها ا بإطلالة للإعلامي عبدالله الشهري، بعد توقفٍ دام لقرابة العامين.

وشارك الشهري اليوم في تقديم نشرة التاسعة، ضمن مبادرة الإخبارية لاستضافة الإعلاميين القدامى بالقناة خلال تلك الفترة تقديراً لهم على تاريخهم العملي فيها.

وأوضح الشهري سر نشاطه وتواجده في المحافل الإعلامية المختلفة حتى بعد اعتزاله قراءة النشرة عبر التلفزيون.

وقال الشهري “السر ياعزيزي أن الإعلامي الحقيقي لا يتثاءب، حتى وإن حالت بعض الظروف فيجب أن يظل قادر على العطاء طالما أن الله يمده بالصحة والعافية والقدرة على الحركة”.