شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمطار على منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة . هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة . جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. Advertisements

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