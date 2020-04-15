ضمن مبادرة «مجتمع واعٍ».. 1300متطوع يزورون 44 حيًا في الرياض

تمكن أكثر من 1300 متطوع من متطوعي اللجنة المنفذة للمبادرة الوطنية "مجتمع واعٍ" خلال الأسبوع الماضي من زيارة 44 حيًّا من أحياء منطقة الرياض، بعد التزامهم بتعليمات حظر التجول لتقديم النصائح التوعوية المباشرة لأكثر من 27 ألف مستفيد وتوزيع 6 آلاف حقيبة وقائية عليهم بالإضافة إلى استقبال 40 ألف اتصال توعوي وإنتاج 7 فيديوهات توعوية تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بفيروس كوررنا الجديد والحد من انتشاره.

وتتكون اللجنة المنفذة للمبادرة من مجموعة أعضاء ممثلين لوزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية إلى جانب إدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض وممثلي الجهات الداعمة "الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي"، إلى جانب ممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر".

تأتي هذه الحملة كواحدة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة للوقوف مع الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، والتخفيف من آثاره السلبية على حياة الفرد والمجتمع.

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