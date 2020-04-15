

الأمم المتحدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، من انتشار المعلومات المضللة والنصائح الضارة بشأن الصحة والحلول عديمة الجدوى في الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد-19 القاتلة ويبحث الناس عن حقائق وإجابات واضحة عن أسئلة يمكن أن تساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح.

وأوضح غوتيريش، في رسالة له عبر تقنية الفيديو نشرت اليوم، أن تأثير الفيروس التاجي يعد الأزمة الأكثر تحديا التي واجهناها منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد على ضرورة أن يتحد العالم ضد كوفيد ١٩ من خلال ما الثقة في العلم، مشيداً بالصحفيين وغيرهم ممن يقومون بالتدقيق في الحقائق في خضم كميات كبيرة من القصص المضللة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الأمين العام إلى الثقة في المؤسسات التي ترتكز على الحوكمة والقيادة المستجيبة والمسؤولة والقائمة على الأدلة.

وأعلن غوتيريش عن مبادرة استجابة جديدة للأمم المتحدة معنية بالاتصالات "لغمر الإنترنت بالحقائق والعلوم،" في الوقت الذي يتم فيه مكافحة آفة المعلومات المضللة المتزايدة.

// انتهى //

01:26ت م

0267





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.