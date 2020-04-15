السعودية اليوم / أمانة القصيم تستخدم ثلاثة ملايين لتر من المطهرات لتعقيم المواقع الحيوية



بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمال التطهير والتعقيم للمواقع الحيوية والأسواق التجارية ومقرات المواقع الحكومية ضمن جهودها الاحترازية لمكافحة

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة المنطقة أن أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة استخدمت أكثر من ٣ ثلاثة ملايين لتر (مخففة) من المعقمات والمطهرات لأعمال التطهير الدورية.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم ٤٦٧ جهة حكومية ٣٣٠٠ من أسواق النفع العام و ١٤٩٨٢ أرصفة وشوارع و ٨٣٨١١ حاوية نفايات ومعدات النظافة و ٣٤٥٩ و حظائر المواشي و ١١٢٨ من الساحات والحدائق.

وأوضح المركز الإٍعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل مكثف , بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الاحترازية والصحية المتخذة على الأسواق التجارية والمطاعم للمحافظة على الصحة العامة.

// انتهى //

01:25ت م

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بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمال التطهير والتعقيم للمواقع الحيوية والأسواق التجارية ومقرات المواقع الحكومية ضمن جهودها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأوضح المركز الإعلامي لأمانة المنطقة أن أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة استخدمت أكثر من ٣ ثلاثة ملايين لتر (مخففة) من المعقمات والمطهرات لأعمال التطهير الدورية.وشملت أعمال التطهير والتعقيم ٤٦٧ جهة حكومية ٣٣٠٠ من أسواق النفع العام و ١٤٩٨٢ أرصفة وشوارع و ٨٣٨١١ حاوية نفايات ومعدات النظافة و ٣٤٥٩ و حظائر المواشي و ١١٢٨ من الساحات والحدائق.وأوضح المركز الإٍعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل مكثف , بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الاحترازية والصحية المتخذة على الأسواق التجارية والمطاعم للمحافظة على الصحة العامة.// انتهى //01:25ت م0266

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