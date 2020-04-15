السعودية اليوم / 320 مُستفيداً من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم"دواؤك يوصلك" في محافظة رفحاء



رفحاء 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

قام مستشفى محافظة رفحاء المركزي والمراكز الصحية التابعه لقطاع المحافظة بخدمة 320 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى خلال الثلاثة أسابيع الماضية تحت عنوان "دواؤك يوصلك"،في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم مشقة التنقل وعناء المسافة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها القطاع الصحي بمحافظة رفحاء لتحييد جائحة فايروس

وكان مستشفى رفحاء المركزي قد اتخذ أيضاً العديد من الإجراءات التي تحد من المراجعة من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وتحديد زيارة المرضى بساعة واحدة، وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية، وتأجيل مواعيد الأسنان العادية، وجلسات العلاج الطبيعي.

// انتهى //

01:22ت م

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رفحاء 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسقام مستشفى محافظة رفحاء المركزي والمراكز الصحية التابعه لقطاع المحافظة بخدمة 320 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى خلال الثلاثة أسابيع الماضية تحت عنوان "دواؤك يوصلك"،في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم مشقة التنقل وعناء المسافة.وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها القطاع الصحي بمحافظة رفحاء لتحييد جائحة فايروس كورونا المستجد والحد من التجمعات مع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى والمراكز الصحية أو الخروج من المنزل حرصاً على سلامة الجميع.وكان مستشفى رفحاء المركزي قد اتخذ أيضاً العديد من الإجراءات التي تحد من المراجعة من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وتحديد زيارة المرضى بساعة واحدة، وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية، وتأجيل مواعيد الأسنان العادية، وجلسات العلاج الطبيعي.// انتهى //01:22ت م0265

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.