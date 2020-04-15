السعودية اليوم / منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا: إصابة 25 حالة بكوفيد-19 ووفاة شخصين



الأمم المتحدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أعلن الممثل المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، أنه تم تأكيد 25 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك حالتي وفاة لشخصين حتى الآن في سوريا.

وأوضح رضا في بيان نشره اليوم أن الأمم المتحدة تماشياً مع التوصيات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، تُعطي الأولوية للدعم من أجل تعزيز قدرات المختبر والتحقيق في الحالات المشتبه بها بسرعة في جميع أنحاء سوريا.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية دعمت بالفعل إعادة تأهيل واسعة النطاق للمختبر المركزي للصحة العامة في دمشق، ودربت العشرات من فنيي المختبرات وأعضاء فريق الاستجابة السريعة على الاختبار وجمع العينات، واشترت معدات التشخيص المهمة، بما في ذلك خمسة آلات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) والشحنات المتعددة لمجموعات الاختبار.

وأعرب عن أمله في أن يتم تجهيز وتطوير مختبرات في مدن أخرى مثل حلب وحمص واللاذقية والمنطقة الشمالية الشرقية، مؤكداً أن الأمم المتحدة مصممة، إلى جانب شركائها، على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين المحتاجين الذين يحتاجون إليها الآن أكثر من أي وقت مضى.

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