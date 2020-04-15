السعودية اليوم / قادة آسيان يتعهّدون بالمحافظة على إمدادات الغذاء والدواء



هانوي 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

تعهّد قادة دول جنوب شرق آسيا على إبقاء طرق التجارة مفتوحة للمحافظة على إمدادات المواد الغذائية وتخزين المعدّات الطبية خلال قمة عقدت عبر "الإنترنت " اليوم، بينما حذّروا من الكلفة الاقتصادية لفيروس

واتفّق القادة خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي رأسته فيتنام، على تقاسم الموارد والعمل لوضع حد للأضرار الناجمة عن ( كوفيد-19 ) التي طالت حتى الآن اقتصادات المنطقة.

وأعرب قادة آسيان في إعلان مشترك عن التزامهم بإبقاء أسواق آسيان مفتوحة أمام التجارة والاستثمار وغيرها مع أخذ ضمان الأمن الغذائي في الحسبان.

وتعهّدوا كذلك بالتعاون لضمان الحصول على إمدادات مناسبة ومعدّات وقاية شخصية ومعدات لتشخيص المرض واستخدام المخازن الاحتياطية لدعم احتياجات الدول الأعضاء في آسيان في حالات الطوارئ المرتبطة بالصحّة العامة.

// انتهى //

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هانوي 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستعهّد قادة دول جنوب شرق آسيا على إبقاء طرق التجارة مفتوحة للمحافظة على إمدادات المواد الغذائية وتخزين المعدّات الطبية خلال قمة عقدت عبر "الإنترنت " اليوم، بينما حذّروا من الكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.واتفّق القادة خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي رأسته فيتنام، على تقاسم الموارد والعمل لوضع حد للأضرار الناجمة عن ( كوفيد-19 ) التي طالت حتى الآن اقتصادات المنطقة.وأعرب قادة آسيان في إعلان مشترك عن التزامهم بإبقاء أسواق آسيان مفتوحة أمام التجارة والاستثمار وغيرها مع أخذ ضمان الأمن الغذائي في الحسبان.وتعهّدوا كذلك بالتعاون لضمان الحصول على إمدادات مناسبة ومعدّات وقاية شخصية ومعدات لتشخيص المرض واستخدام المخازن الاحتياطية لدعم احتياجات الدول الأعضاء في آسيان في حالات الطوارئ المرتبطة بالصحّة العامة.// انتهى //00:20ت م0260

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