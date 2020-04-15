السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة : ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة



جدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية

// انتهى //

00:12ت م

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جدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية ، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعه الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //00:12ت م0258

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